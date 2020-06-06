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06 Haziran 2020, Cumartesi
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Şubeler statta

Şubeler statta

boks ve güreş şubeleri 'ta yapımı tamamlanan yeni salonlarda faaliyetini sürdürecek.

boks ve güreş şubeleri 'ta yapımı tamamlanan yeni salonlarda faaliyetini sürdürecek. Siyah-beyazlı kulübün güreş ve boks branşında kariyerlerini sürdüren sporcular için iki modern salon hazırlandı. Yönetici Fatih Hakan Avşar, "Kafamızda herhangi bir branşı kapatma düşüncesi yok" dedi.

  1. 6.6.2020
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