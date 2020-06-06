Şubeler statta

Beşiktaş Kulübünün boks ve güreş şubeleri Vodafone Park'ta yapımı tamamlanan yeni salonlarda faaliyetini sürdürecek. Siyah-beyazlı kulübün güreş ve boks branşında kariyerlerini sürdüren sporcular için iki modern salon hazırlandı. Yönetici Fatih Hakan Avşar, "Kafamızda herhangi bir branşı kapatma düşüncesi yok" dedi.