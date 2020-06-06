Mohamed Elneny krizinde flaş gelişme! Beşiktaş yönetimi... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Beşiktaş Elneny krizinde flaş gelişme! Beşiktaş yönetimi...

krizinde flaş gelişme! yönetimi...

Mohamed Elneny krizinde flaş gelişme! Beşiktaş yönetimi...

'ın İngiliz ekibi 'dan kadrosuna kattığı Mısırlı oyuncu , geçtiğimiz günlerde ödemelerin yapılmaması halinde sözleşmesini feshedeceğini söylemişti. Yıldız oyuncu siyah-beyazlılar ile yaşadığı kriz yönetimin hamlesi ile son buldu. İşte detaylar...

'ın sezon başında 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Muhammed Elneny, corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle lige verilen ara sonrası Beşiktaş'tan ayrılma aşamasına gelmişti.

Ücretinin ödenmemesi gerekçesi ile siyah-beyazlı kulüpler yol ayrımına gelen Elneny, yönetim ile görüşerek alacaklarını tahsil etmeye çalışmıştı.

ÖDEME GERÇEKLEŞTİ
Görüşmeler sonrası sorunun hallolmaması halinde sözleşmesini feshedeceğini söyleyen Mısırlı futbolcuya ödemelerin yapılması sonrası bu ihtimal ortadan kalmış oldu.

Son 8 haftada Beşiktaş forması giymeye devam edecek olan 27 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon siyah beyazlarda kalıp kalmayacağı ise henüz netleşmiş değil. Arsenal'den bir yıllığına kiralanan Mısırlı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak. Beşiktaş ile bu sezon 28 maça çıkan Elneny, iki asist yaptı.

  1. 06.06.2020
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