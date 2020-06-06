Mohamed Elneny krizinde flaş gelişme! Beşiktaş yönetimi...
Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Arsenal'dan kadrosuna kattığı Mısırlı oyuncu Mohamed Elneny, geçtiğimiz günlerde ödemelerin yapılmaması halinde sözleşmesini feshedeceğini söylemişti. Yıldız oyuncu siyah-beyazlılar ile yaşadığı kriz yönetimin hamlesi ile son buldu. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın sezon başında Arsenal'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Muhammed Elneny, corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle lige verilen ara sonrası Beşiktaş'tan ayrılma aşamasına gelmişti.
Ücretinin ödenmemesi gerekçesi ile siyah-beyazlı kulüpler yol ayrımına gelen Elneny, yönetim ile görüşerek alacaklarını tahsil etmeye çalışmıştı.
ÖDEME GERÇEKLEŞTİ
Görüşmeler sonrası sorunun hallolmaması halinde sözleşmesini feshedeceğini söyleyen Mısırlı futbolcuya ödemelerin yapılması sonrası bu ihtimal ortadan kalmış oldu.
Son 8 haftada Beşiktaş forması giymeye devam edecek olan 27 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon siyah beyazlarda kalıp kalmayacağı ise henüz netleşmiş değil. Arsenal'den bir yıllığına kiralanan Mısırlı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak. Beşiktaş ile bu sezon 28 maça çıkan Elneny, iki asist yaptı.
- 06.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mohamed Elneny krizinde flaş gelişme! Beşiktaş yönetimi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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