Fatih Aksoy gelecek
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni sezonda takımda olmasını beklediği isimlerden birisi de Fatih Aksoy.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni sezonda takımda olmasını beklediği isimlerden birisi de Fatih Aksoy. Kiralık olarak forma giydiği Sivasspor'da bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan 22 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda Beşiktaş kadrosunda yer alacak. Asıl mevkisi stoper olmasına rağmen ön liberoda da sergilediği futbolla göz dolduran Fatih, yeni sezonda Beşiktaş'ın değişmez isimlerinden birisi olacak.
- 6.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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