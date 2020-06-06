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06 Haziran 2020, Cumartesi
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gelecek

Fatih Aksoy gelecek

'ın takımda olmasını beklediği isimlerden birisi de .

Teknik direktör 'ın takımda olmasını beklediği isimlerden birisi de . Kiralık olarak forma giydiği 'da bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan 22 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda kadrosunda yer alacak. Asıl mevkisi stoper olmasına rağmen ön liberoda da sergilediği futbolla göz dolduran Fatih, yeni sezonda Beşiktaş'ın değişmez isimlerinden birisi olacak.

  1. 6.6.2020
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