Fatih Aksoy gelecek

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni sezonda takımda olmasını beklediği isimlerden birisi de Fatih Aksoy. Kiralık olarak forma giydiği Sivasspor'da bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan 22 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda Beşiktaş kadrosunda yer alacak. Asıl mevkisi stoper olmasına rağmen ön liberoda da sergilediği futbolla göz dolduran Fatih, yeni sezonda Beşiktaş'ın değişmez isimlerinden birisi olacak.