Caner Erkin ve Gökhan Gönül için Beşiktaş'tan flaş karar! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
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ve için 'tan flaş karar!

Caner Erkin ve Gökhan Gönül için Beşiktaş'tan flaş karar!

 yönetimi, Atiba ile beraber adları Fenerbahçe ile anılan ve 'e tüm ısrarlarına rağmen sözleşme yenileme yönünde görüşme yapmama kararı aldı.

yönetimi, Atiba ile beraber adları F.Bahçe ile anılan ve 'e tüm ısrarlarına rağmen sözleşme yenileme yönünde görüşme yapmama kararı aldı...

3 oyuncunun da sözleşmesi 'nın tanıdığı kolaylık sayesinde Ağustos sonuna kadar uzatıldı. Üç oyuncunun Mart ayı itibarıyla dondurulan üç aylık ödemeleri ise 12 Haziran'da maçların başlanmasıyla beraber ödenecek.

  1. 6.6.2020
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