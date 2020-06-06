Caner Erkin ve Gökhan Gönül için Beşiktaş'tan flaş karar!
Beşiktaş yönetimi, Atiba ile beraber adları Fenerbahçe ile anılan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e tüm ısrarlarına rağmen sözleşme yenileme yönünde görüşme yapmama kararı aldı.
Beşiktaş yönetimi, Atiba ile beraber adları F.Bahçe ile anılan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e tüm ısrarlarına rağmen sözleşme yenileme yönünde görüşme yapmama kararı aldı...
3 oyuncunun da sözleşmesi FIFA'nın tanıdığı kolaylık sayesinde Ağustos sonuna kadar uzatıldı. Üç oyuncunun Mart ayı itibarıyla dondurulan üç aylık ödemeleri ise 12 Haziran'da maçların başlanmasıyla beraber ödenecek.
- 6.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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