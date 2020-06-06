Beşiktaş’ta durmak yok
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde sabah gerçekleştirilen antrenmanda, kuvvet ve kondisyon çalışması uygulandı. Akşam da taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirildi.
- 6.6.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş’ta durmak yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.