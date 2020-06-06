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06 Haziran 2020, Cumartesi
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’ta durmak yok

Beşiktaş’ta durmak yok

'in 27. haftasında cumartesi günü sahasında Fraport ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

, 'in 27. haftasında cumartesi günü sahasında Fraport ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü. BJK 'nde teknik direktör yönetiminde sabah gerçekleştirilen antrenmanda, kuvvet ve kondisyon çalışması uygulandı. Akşam da taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirildi.

  1. 6.6.2020
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