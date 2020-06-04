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04 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş Borç 3.3 milyar TL

3.3 milyar TL

Borç 3.3 milyar TL

'ta , kulübün 2019 tarihli devir bilançosunda devir alınan rakamının 2.9 milyar TL olduğunu açıkladı.

, 'ın toplam borcuyla ilgili açıklamada bulundu: 2019 tarihli devir bilançosunda devir alınan rakamının 2.9 milyar TL olduğu belirtilmiştir. Ancak cezai şartlar, vergi uyuşmazlıkları, ihtilaflı dosyalar gibi risklerden borcun brüt olarak 3.3 milyar TL'ye ulaştığı anlaşılmaktadır."
  1. 4.6.2020
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