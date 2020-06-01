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01 Haziran 2020, Pazartesi
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Taraftardan destek

Taraftardan destek

Kulübün başlattığı '' kampanyasına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Kulübün başlattığı '' kampanyasına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. 'ın karton taraftar projesi siyahbeyazlılardan büyük destek gördü. 129 TL olan kampanyaya Beşiktaşlıların şimdiden büyük destek verdiği bildirildi. Kampanyaya katılanların fotoğraflarının yer aldığı kartonlar iç saha maçlarında tribünlerde olacak.

  1. 1.6.2020
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