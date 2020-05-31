Yoruma kapalı paylaşım!

2017-2018 sezonunda katıldığı Şampiyonlar Ligi grubunu 4 galibiyet 2 beraberlikle 14 puanla namağlup lider kapatan Beşiktaş, bu başarıya atıfta bulunarak "Şampiyonlar Ligi grubundan Beşiktaş'tan başka namağlup lider çıkmış bir Türk takımı söyleyin" paylaşımında bulundu. Bu başarıyı elde eden bir başka Türk takımı bulunmadığı için, paylaşımın yoruma kapatılması dikkat çekti.