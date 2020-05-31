Yoruma kapalı paylaşım! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
31 Mayıs 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Yoruma kapalı paylaşım!

Yoruma kapalı paylaşım!

Yoruma kapalı paylaşım!

2017-2018 sezonunda katıldığı grubunu 4 galibiyet 2 beraberlikle 14 puanla namağlup lider kapatan , bu başarıya atıfta bulunarak "Şampiyonlar Ligi grubundan Beşiktaş'tan başka namağlup lider çıkmış bir Türk takımı söyleyin" paylaşımında bulundu.

2017-2018 sezonunda katıldığı grubunu 4 galibiyet 2 beraberlikle 14 puanla namağlup lider kapatan , bu başarıya atıfta bulunarak "Şampiyonlar Ligi grubundan Beşiktaş'tan başka namağlup lider çıkmış bir Türk takımı söyleyin" paylaşımında bulundu. Bu başarıyı elde eden bir başka Türk takımı bulunmadığı için, paylaşımın yoruma kapatılması dikkat çekti.

  1. 31.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yoruma kapalı paylaşım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA