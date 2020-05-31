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31 Mayıs 2020, Pazar
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‘Oynamadım ama paramı alırım’

‘Oynamadım ama paramı alırım’

'ta Başkan , tüm futbolculardan corona virüsü sürecindeki 2 aylık maaşlarından feragat etmelerini istedi. Ancak Elneny bu talebe olumsuz yaklaştı.

Beşıktaş'ta Başkan 'nin karantina süresini doldurmasının ardından 'nde görüşmeler başladı. Gelen haberlere göre yönetim, tüm oyuncularla tek tek görüşüp salgın sürecinde kulübün maddi gelirlerinden uzak kaldığını anlattı ve tüm futbolculardan corona virüsü sürecindeki 2 aylık maaşlarından feragat etmelerini istedi. Ancak Elneny bu talebe olumsuz yaklaştı. Mısırlı lig oynanmasa da 2 aylık maaşını istedi.
  1. 31.5.2020
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