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31 Mayıs 2020, Pazar
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Geleceğin kadro iskeleti oluşacak

Geleceğin kadro iskeleti oluşacak

Ligin kalan süresinde gençleri görmek isteyen 'ın en çok forma vermeyi istediği isimler şöyle: Ersin Destanoğlu, , , ve ...

Ligin kalan süresinde gençleri görmek isteyen 'ın en çok forma vermeyi istediği isimler şöyle: Ersin Destanoğlu, , , ve ... Karius ile yolların ayrılmasından sonra tecrübeli hocanın kaleyi Ersin Destanoğlu'na devretmeyi düşünüyor. Yalçın böylece hem oyunculara güven aşılayacak hem de gelecek sezonların kadro iskeletini kuracak.
  1. 31.5.2020
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