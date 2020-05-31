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31 Mayıs 2020, Pazar
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Fabri’nin aşkı

Fabri’nin Kartal aşkı

'ın eski file bekçisi Fabricio, Beşiktaş'la yaşadığı şampiyonluğu unutmadı. İspanyol futbolcu, bir süre önce hesabından Beşiktaş formasıyla kupa kaldırırken çekilen fotoğrafını paylaştı.

'ın eski file bekçisi Fabricio, Beşiktaş'la yaşadığı şampiyonluğu unutmadı. İspanyol futbolcu, bir süre önce hesabından Beşiktaş formasıyla kupa kaldırırken çekilen fotoğrafını paylaştı. Bu gönderi hem Beşiktaşlı futbolcu hem de taraftarlardan on binlerce beğeni aldı.
  1. 31.5.2020
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