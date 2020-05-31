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31 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Beşiktaş Ernst'ten Beşiktaş'a '10 numara' transfer önerisi!

'a Lee'yi önerdi

Fabian Ernst Beşiktaş'a Güney Koreli Lee'yi önerdi

’ın eski yıldızı , Bundesliga 2’de forma giyen 'yi yönetime tavsiye etti. İdareciler konuyu hocaya iletti. ‘evet’ derse görüşmeler başlayacak.

Malıyeti nedeniyle gelecek sezon Boateng ile devam edip etmeme konusunda kararsız olan Ljajic için de uygun teklif bekleyen yönetimine eski oyuncuları 'ten sürpriz bir tavsiyesi geldi.

SERGEN YALÇIN ONAY VERİRSE TEKLİF YAPILACAK

Ernst, Bundesliga-2'de Kiel takımında forma giyen oyuncu 'yi kulübe tavsiye etti. 27 yaşındaki sol ayaklı oyuncunun beklentileri karşılayabileceğini ve 21 maçta 8 gol ve 6 asist yaptığını anlattı. Siyah-beyazlı idarecilerin de bunun üzerine Lee'yi 'ın onayına sunmayı düşündüğü bildirildi. Usta hoca, olumlu bir görüş verirse görüşmelerin başlayabileceği belirtildi.

2021'e kadar Kiel'le sözleşmesi bulunan Lee'nin piyasa değeri 1.5 milyon euro civarında.

  1. 31.5.2020
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