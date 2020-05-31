Beşiktaş'ın istediği Chadli transferinde yeni gelişme! O takım...

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle ertelenmesinin ardından 12 Haziran itibariyle yeniden başlayacağı duyurulan Süper Lig öncesinde Beşiktaş, transfer harekatına başlamıştı.

Yaşadığı mali sorunlar nedeniyle önceliğini bonservissiz ya da maliyeti düşük futbolculara veren Beşiktaş, Haziran 2020 itibariyle Monaco ile sözleşmesi sona erecek Nacer Chadli ismini gündemine almıştı.

Belçikalı yıldıza birçok talibin olduğu bilinirken, bunlardan birinin de Yunan ekibi Olimpiakos olduğu ifade edilmişti.

OLIMPIAKOS'A PAHALI GELDİ

Sport24.gr adlı internet sitesi, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde Monaco'nun oyuncudan kurtulmak istediğini ifade etti.

Bu sezon Belçika ekibi Anderlecht'te kiralık forma giyen Chadli'nin yıllık maaşının 2 milyon euro civarında olduğu ve bu sebeple Olimpiakos'un oyuncuyu gündeminden çıkarttığı aktarıldı.

"SÜREKLİ OYNAMASI LAZIM"

Haberin detaylarında Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Martinez'in "Chadli, mümkün olduğunca çok oynayabileceği bir kulübe gitmesi gerekiyor. Bu sezon Anderlcht'te goller ve asistler üretti. Böyle devam etmeli, onu izleyeceğiz." ifadelerine yer verilirken, oyuncuya Beşiktaş, Brugge ve Antwerp'in ilgisinin devam ettiği kaydedildi.

Nacer Chadli, bu sezon toplam 19 karşılaşmada rol alırken 8 gol kaydetti ve 5 asist üretti.