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31 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Beşiktaş Kartal pusudaydı... Transferde sıcak gelişme!

'ın istediği Chadli transferinde yeni gelişme! O takım...

Beşiktaş'ın istediği Chadli transferinde yeni gelişme! O takım...

'ta transferde sevindiren gelişme... Gelecek sezonun planlamalarına şimdiden başlayan siyah beyazlılar, kadrosunu güçlendirmek adına yaptığı çalışmalarda, listesine ismini almıştı. Yunan basını konu ile ilgili yazdığı haberde, Olimpiakos'un bu transferden çekildiğini duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle ertelenmesinin ardından 12 Haziran itibariyle yeniden başlayacağı duyurulan Süper Lig öncesinde , harekatına başlamıştı.

Yaşadığı mali sorunlar nedeniyle önceliğini bonservissiz ya da maliyeti düşük futbolculara veren Beşiktaş, Haziran 2020 itibariyle Monaco ile sözleşmesi sona erecek Nacer Chadli ismini gündemine almıştı.

Belçikalı yıldıza birçok talibin olduğu bilinirken, bunlardan birinin de Yunan ekibi Olimpiakos olduğu ifade edilmişti.

OLIMPIAKOS'A PAHALI GELDİ
Sport24.gr adlı internet sitesi, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde Monaco'nun oyuncudan kurtulmak istediğini ifade etti.

Bu sezon Belçika ekibi Anderlecht'te kiralık forma giyen Chadli'nin yıllık maaşının 2 milyon euro civarında olduğu ve bu sebeple Olimpiakos'un oyuncuyu gündeminden çıkarttığı aktarıldı.

"SÜREKLİ OYNAMASI LAZIM"
Haberin detaylarında Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Martinez'in "Chadli, mümkün olduğunca çok oynayabileceği bir kulübe gitmesi gerekiyor. Bu sezon Anderlcht'te goller ve asistler üretti. Böyle devam etmeli, onu izleyeceğiz." ifadelerine yer verilirken, oyuncuya Beşiktaş, Brugge ve Antwerp'in ilgisinin devam ettiği kaydedildi.

, bu sezon toplam 19 karşılaşmada rol alırken 8 gol kaydetti ve 5 asist üretti.

  1. 31.05.2020
  2. Güncelleme: 31.05.2020 10:46
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