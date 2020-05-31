Beşiktaş'ın istediği Chadli transferinde yeni gelişme! O takım...
Beşiktaş'ta transferde sevindiren gelişme... Gelecek sezonun planlamalarına şimdiden başlayan siyah beyazlılar, kadrosunu güçlendirmek adına yaptığı çalışmalarda, listesine Nacer Chadli ismini almıştı. Yunan basını konu ile ilgili yazdığı haberde, Olimpiakos'un bu transferden çekildiğini duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle ertelenmesinin ardından 12 Haziran itibariyle yeniden başlayacağı duyurulan Süper Lig öncesinde Beşiktaş, transfer harekatına başlamıştı.
Yaşadığı mali sorunlar nedeniyle önceliğini bonservissiz ya da maliyeti düşük futbolculara veren Beşiktaş, Haziran 2020 itibariyle Monaco ile sözleşmesi sona erecek Nacer Chadli ismini gündemine almıştı.
Belçikalı yıldıza birçok talibin olduğu bilinirken, bunlardan birinin de Yunan ekibi Olimpiakos olduğu ifade edilmişti.
OLIMPIAKOS'A PAHALI GELDİ
Sport24.gr adlı internet sitesi, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde Monaco'nun oyuncudan kurtulmak istediğini ifade etti.
Bu sezon Belçika ekibi Anderlecht'te kiralık forma giyen Chadli'nin yıllık maaşının 2 milyon euro civarında olduğu ve bu sebeple Olimpiakos'un oyuncuyu gündeminden çıkarttığı aktarıldı.
"SÜREKLİ OYNAMASI LAZIM"
Haberin detaylarında Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Martinez'in "Chadli, mümkün olduğunca çok oynayabileceği bir kulübe gitmesi gerekiyor. Bu sezon Anderlcht'te goller ve asistler üretti. Böyle devam etmeli, onu izleyeceğiz." ifadelerine yer verilirken, oyuncuya Beşiktaş, Brugge ve Antwerp'in ilgisinin devam ettiği kaydedildi.
Nacer Chadli, bu sezon toplam 19 karşılaşmada rol alırken 8 gol kaydetti ve 5 asist üretti.
- 31.05.2020
- Güncelleme: 31.05.2020 10:46
- Beşiktaş'ın istediği Chadli transferinde yeni gelişme! O takım...
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın istediği Chadli transferinde yeni gelişme! O takım... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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