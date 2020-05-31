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31 Mayıs 2020, Pazar
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Anında müdahale

İdmanlara tekrar başladıktan sonra her geçen gün vites yükselten siyah-beyazlı takımda da sesini yükseltmeye başladı.

İdmanlara tekrar başladıktan sonra her geçen gün vites yükselten siyah-beyazlı takımda da sesini yükseltmeye başladı. Başarılı çalıştırıcı, dünkü idmanda sık sık çalışmayı keserek oyuncularına hatalarını anlattı; tatlı sert bir dille uyardı. 47 yaşındaki hoca genel olarak takımın çalışmasından memnun kaldı.
  1. 31.5.2020
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