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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Akkan için yeni atak

Gökhan Akkan için yeni atak

Rizespor oyuncuyu bırakmak istemese de , kaleci 'dan vazgeçmiyor. Kaleye en doğru tercihin Rizesporlu file bekçisi olduğunu düşünen Yalçın'ın ısrarları üzerine Başkan Çebi bir kez daha Başkanı 'la görüştü.

Rizespor oyuncuyu bırakmak istemese de , kaleci 'dan vazgeçmiyor. Kaleye en doğru tercihin Rizesporlu file bekçisi olduğunu düşünen Yalçın'ın ısrarları üzerine Başkan Çebi bir kez daha Başkanı 'la görüştü. Gökhan için Larin, Marin gibi a takım oyuncularının dışında bazı genç oyuncuları da takasta kullanabilecekleri bilgisini verdi. Kartal ise lig bitmeden Gökhan konusunda konuşmayı uygun bulmadığını söyledi.
  1. 30.5.2020
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