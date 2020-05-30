Caner’den imalı ‘88’

Sözleşmesı bitecek olan Caner, dün Twitter'da yaptığı paylaşım ile 'kalacak' iddiasını güçlendirdi. 'Günaydın' tweet'i atıp yanına forma numarası olan '88' yazan tecrübeli sol bekin siyah-beyazlı formayla devam edeceği yorumları yapıldı. Hem Beşiktaş hem de F.Bahçeli taraftarlar gönderiye yorum bıraktılar.