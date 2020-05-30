Caner’den imalı ‘88’ - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
30 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Caner’den imalı ‘88’

’den imalı ‘88’

Caner’den imalı ‘88’

Sözleşmesı bitecek olan , dün 'da yaptığı paylaşım ile 'kalacak' iddiasını güçlendirdi. 'Günaydın' tweet'i atıp yanına forma numarası olan '88' yazan tecrübeli sol bekin siyah-beyazlı formayla devam edeceği yorumları yapıldı.

Sözleşmesı bitecek olan , dün 'da yaptığı paylaşım ile 'kalacak' iddiasını güçlendirdi. 'Günaydın' tweet'i atıp yanına forma numarası olan '88' yazan tecrübeli sol bekin siyah-beyazlı formayla devam edeceği yorumları yapıldı. Hem hem de F.Bahçeli taraftarlar gönderiye yorum bıraktılar.

  1. 30.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Caner’den imalı ‘88’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA