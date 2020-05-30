Beşiktaş'ın gündemindeki Jorge Carrascal için 20 milyon dolar talep ettiler
Beşiktaş'ın Adem Ljajic'in yerine düşündüğü Kolombiyalı futbolcu Jorge Carrascal'ın Fiorentina ile transfer görüşmesi halinde olduğu ortaya çıktı. Genç oyuncu için kulübü River Plate'nin ise 20 milyon dolar talep ettiği aktarıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Arjantin Ligi takımlarından River Plate'de forma giyen 22 yaşındaki Jorge Carrascal'ın talipleri arttıkça, genç oyuncunun değeri de katlanıyor.
Beşiktaş'ın gündemine aldığı yıldız isim daha sonra Juventus ve Fiorentina'nın da listesine girmişti. İtalyan gazeteci Nico Schira, Fiorentina ile Kolombiyalı futbolcunun transfer görüşmesi yaptığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Schira, "Fiorentina ve Carrascal arasındaki görüşmeler sürüyor. Oyuncu da bu kulübe sıcak bakıyor. Ancak River Plate, 20 milyon dolar talep ediyor" dedi.
Beşiktaşlı taraftarlar ise bir süredir oyuncunun sosyal medya hesaplarına "Come to Beşiktaş" yorumları bırakarak, Kolombiyalı yıldızı siyah-beyazlı takıma davet ediyor.
- 30.05.2020
- Güncelleme: 30.05.2020 10:06
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın gündemindeki Jorge Carrascal için 20 milyon dolar talep ettiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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