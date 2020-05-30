Beşiktaş'ın gündemindeki Jorge Carrascal için 20 milyon dolar talep ettiler - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
30 Mayıs 2020, Cumartesi
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'ın gündemindeki için 20 milyon dolar talep ettiler

Beşiktaş'ın gündemindeki Jorge Carrascal için 20 milyon dolar talep ettiler

'ın Adem Ljajic'in yerine düşündüğü Kolombiyalı futbolcu 'ın ile görüşmesi halinde olduğu ortaya çıktı. Genç oyuncu için kulübü 'nin ise 20 milyon dolar talep ettiği aktarıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Arjantin Ligi takımlarından 'de forma giyen 22 yaşındaki 'ın talipleri arttıkça, genç oyuncunun değeri de katlanıyor.

'ın gündemine aldığı yıldız isim daha sonra ve 'nın da listesine girmişti. İtalyan gazeteci Nico Schira, Fiorentina ile Kolombiyalı futbolcunun görüşmesi yaptığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Schira, "Fiorentina ve Carrascal arasındaki görüşmeler sürüyor. Oyuncu da bu kulübe sıcak bakıyor. Ancak River Plate, 20 milyon dolar talep ediyor" dedi.

Beşiktaşlı taraftarlar ise bir süredir oyuncunun sosyal medya hesaplarına "Come to Beşiktaş" yorumları bırakarak, Kolombiyalı yıldızı siyah-beyazlı takıma davet ediyor.


  1. 30.05.2020
  2. Güncelleme: 30.05.2020 10:06
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