Beşiktaş'ın gündemindeki Jorge Carrascal için 20 milyon dolar talep ettiler

Arjantin Ligi takımlarından River Plate'de forma giyen 22 yaşındaki Jorge Carrascal'ın talipleri arttıkça, genç oyuncunun değeri de katlanıyor.

Beşiktaş'ın gündemine aldığı yıldız isim daha sonra Juventus ve Fiorentina'nın da listesine girmişti. İtalyan gazeteci Nico Schira, Fiorentina ile Kolombiyalı futbolcunun transfer görüşmesi yaptığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Schira, "Fiorentina ve Carrascal arasındaki görüşmeler sürüyor. Oyuncu da bu kulübe sıcak bakıyor. Ancak River Plate, 20 milyon dolar talep ediyor" dedi.

Beşiktaşlı taraftarlar ise bir süredir oyuncunun sosyal medya hesaplarına "Come to Beşiktaş" yorumları bırakarak, Kolombiyalı yıldızı siyah-beyazlı takıma davet ediyor.



