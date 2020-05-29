Sergen hocaya zaman lazım
Everton forması giyen Kartal'ın eski yıldızı Cenk Tosun, Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'la önemli işler yapacağına inandığını söyledi.
Everton forması giyen Kartal'ın eski yıldızı Cenk Tosun, Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'la önemli işler yapacağına inandığını söyledi.
Usta krampon, "Oyuncu kalitesi anlamında, maddi anlamda eski Beşiktaş ile şimdiki Beşiktaş arasında fark var. Sergen hocanın işi kolay değil. Beşiktaş'ın çocuğu. Zaman verilmeli. Sezon içinde gelmek de kolay değil. Gelecek sezon takımla kamp geçirdiğinde daha iyi işler yapacaktır. Bu sezon şampiyonluk zor gibi gözüküyor" dedi. Cenk, son maçında tribünlere üçlü çektirirken Şenol Güneş'in kendisine duygusal bir şekilde bakması için de "Beşiktaş taraftarıyla aramızda özel bağ vardı. Üçlü çektirdiğimde Şenol hocamın arkamdan öyle bakması beni çok duygulandırdı. Kolay atlatamadım" ifadesini kullandı.
- 29.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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