Sergen hocaya zaman lazım

Everton forması giyen Kartal'ın eski yıldızı Cenk Tosun, Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'la önemli işler yapacağına inandığını söyledi.

Usta krampon, "Oyuncu kalitesi anlamında, maddi anlamda eski Beşiktaş ile şimdiki Beşiktaş arasında fark var. Sergen hocanın işi kolay değil. Beşiktaş'ın çocuğu. Zaman verilmeli. Sezon içinde gelmek de kolay değil. Gelecek sezon takımla kamp geçirdiğinde daha iyi işler yapacaktır. Bu sezon şampiyonluk zor gibi gözüküyor" dedi. Cenk, son maçında tribünlere üçlü çektirirken Şenol Güneş'in kendisine duygusal bir şekilde bakması için de "Beşiktaş taraftarıyla aramızda özel bağ vardı. Üçlü çektirdiğimde Şenol hocamın arkamdan öyle bakması beni çok duygulandırdı. Kolay atlatamadım" ifadesini kullandı.