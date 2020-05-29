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29 Mayıs 2020, Cuma
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Çalışmalar tam gaz

Çalışmalar tam gaz

hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas denemeleri ve taktik programının yer aldığı antrenmanlar yapıldı.

hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas denemeleri ve taktik programının yer aldığı antrenmanlar yapıldı. İdman, minik kale maç, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Hazırlıklara bugün devam edilecek.
  1. 29.5.2020
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