Burası benim evim - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
29 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Burası benim evim

Burası benim evim

Burası benim evim

Kaptanlardan , Dergisi'ne yaptığı açıklamada pandemi dönemini ülke olarak iyi geçirdiğimizi söyledi.

Kaptanlardan , Dergisi'ne yaptığı açıklamada pandemi dönemini ülke olarak iyi geçirdiğimizi söyledi. Tecrübeli futbolcu antrenmanlarda kendisini en çok zorlayan isimlerin ve N'Koudou olduğunu söyleyip, "Antrenmanlarda genelde herkesle karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Burak abi ve N'Koudou oldukça zorluyorlar" dedi. Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istediğini sözlerine ekleyen Necip, "Allah nasip ederse futbolu bu forma altında bırakmak ve futboldan sonra kulübüme hizmet etmek istiyorum. Burası benim evim. Ben bu kulüpte her şeyi gördüm" ifadelerini kullandı.
  1. 29.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Burası benim evim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA