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28 Mayıs 2020, Perşembe
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Sağlık şampiyonluktan değerlidir

Sağlık şampiyonluktan değerlidir

Başkanı Çebi, insan sağlığının her şeyden daha değerli olduğunu söyleyerek riskin hala devam ettiğini belirtti.

Beşıktaş Başkanı Çebi, insan sağlığının her şeyden daha değerli olduğunu söyleyerek riskin hala devam ettiğini belirtti. dergisinin haziran sayısına konuşan Çebi, "Her beyanımızda belirttiğimiz gibi, önceliğimiz insan sağlığıdır. Vakaların rakiplerimizde ve takımımızda baş göstermiş olması, riskin hâlâ devam ettiğinin nişanesidir. Bu şartlar altında; voleybol, basketbol ve hentbol ligleri bu sezon belli kararlar doğrultusunda nihayete erdirildi. Bizim duruşumuz, ve ortak onay kararının alınması gerektiğine yöneliktir. Sağlık, şampiyonluklardan ve başarılardan daha değerlidir" ifadesini kullandı.
  1. 28.5.2020
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