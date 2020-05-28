En iyisi Sergen'di
Kartal’ın unutulmaz savunmacısı Zago, “Oynadığım en iyi futbolcu Sergen’di. Neler yapacağını hayal bile edemezdik. Şampiyon olduğumuz sezona damga vurmuştu” dedi.
Beşıktaş'ın 100. yılında önemli rol oynayan isimlerden olan Brezilyalı savunmacı Carlos Antonio Zago, kariyerinde oynadığı en iyi futbolcunun Sergen Yalçın olduğunu söyledi ve hayalinin Beşiktaş'ta çalışmak olduğunu ifade etti. Bir instagram canlı yayınına katılan Zago, "Kariyerim boyunca oynadığım en iyi futbolcu Sergen'di. Top kendisine geldiğinde öyle pozisyonlar oluşuyordu ki, hayal bile edemiyordunuz. Beşiktaş, Sergen yönetiminde şampiyonluklar kazanabilir. 100. yılda Sergen Yalçın'ın şampiyonluğu getiren golünü ve maçtaki duyguları anlatmak imkansız. O maçların, hatta sezonun kaderini belirleyen futbolcu Sergen'di. G.Saray derbisindeki o golü atmayı da Sergen hak etmişti" açıklamasını yaptı.
Zago ayrıca o dönem defansta birlikte görev yaptığı Ronaldo'nun da en iyi anlaştığı isim olduğunu sözlerine ekledi. "Beşiktaş'ta çalışmak benim hayalim. Bugüne kadar çok büyük taraftarların önünde sahaya çıktım. Hepsinin yeri ayrıdır ama Beşiktaş formasıyla çıktığım F.Bahçe ve Galatasaray derbilerindeki atmosferi hiç unutmadım" diyen Zago, Beşiktaş taraftarını hiç unutmadığını da söyledi
- 28.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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