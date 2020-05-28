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28 Mayıs 2020, Perşembe
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Carrascal'a çağrı!

Carrascal'a çağrı!

Adı 'la anılan ancak daha sonra 'un araya girmesi iddiasıyla sessizliğe gömülen için Beşiktaş'lı taraftarlar, "Come to Beşiktaş" kampanyası başlattı.

Adı 'la anılan ancak daha sonra 'un araya girmesi iddiasıyla sessizliğe gömülen için Beşiktaş'lı taraftarlar umudunu kesmedi. Önceki gün 22 yaşına giren 'lının pasta keserken yayınladığı resimin altına, Beşiktaşlı taraftarlar ise "come to Beşiktaş" diyerek genç oyuncuyu takımlarına davet etti.
  1. 28.5.2020
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