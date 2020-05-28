Caner Erkin'ten canlı yayında itiraf! Şükran Ovalı'yı ikna etmek için...

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin, Instagram üzerinden yayınlanan bir canlı yayına konuk oldu. Caner Erkin eşi Şükran Ovalı ile ilgili flaş sözler söyledi ve itirafta bulundu. Caner Erkin ve Şükran Ovalı, 2017 yılında Roma'da dünya evine girmişti. 2018 yılında da kızları Mihran Ela dünyaya gelmişti.

"ŞÜKRAN'IN KAPISINDA ÇOK YATTIM"

Caner Erkin katıldığı Instagram canlı yayınında, "İlişki öncesi beni çok reddetti" dedi. ünlü futbolcu, eşi Şükran Ovalı ile ilgili, "Beni çok reddetti. Önce beraber olmak, sonra evlenmek için çok uğraştım. Kapısında yattım, sokağında gezdim. İnadım sayesinde ikna oldu." ifadelerini kullandı.