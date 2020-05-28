Caner Erkin'ten canlı yayında itiraf! Şükran Ovalı'yı ikna etmek için...
Beşiktaş'ın başarılı sol beki Caner Erkin'den katıldığı bir Instagram canlı yayınında şok itiraf geldi. Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı'nın kendisini reddettiğini ve onu ikna etmek için kapısında çok yattığını açıkladı.
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin, Instagram üzerinden yayınlanan bir canlı yayına konuk oldu. Caner Erkin eşi Şükran Ovalı ile ilgili flaş sözler söyledi ve itirafta bulundu. Caner Erkin ve Şükran Ovalı, 2017 yılında Roma'da dünya evine girmişti. 2018 yılında da kızları Mihran Ela dünyaya gelmişti.
"ŞÜKRAN'IN KAPISINDA ÇOK YATTIM"
Caner Erkin katıldığı Instagram canlı yayınında, "İlişki öncesi beni çok reddetti" dedi. ünlü futbolcu, eşi Şükran Ovalı ile ilgili, "Beni çok reddetti. Önce beraber olmak, sonra evlenmek için çok uğraştım. Kapısında yattım, sokağında gezdim. İnadım sayesinde ikna oldu." ifadelerini kullandı.
- 28.05.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Caner Erkin'ten canlı yayında itiraf! Şükran Ovalı'yı ikna etmek için... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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