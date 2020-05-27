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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Yeni test bugün

Yeni test bugün

'ta bugün yeniden Yeni tip corona virüsü (Covid-19) testleri yapılacak. Daha önce yapılan 2 ayrı testte Başkan dahil 10 kişinin corona virüsü testleri pozitif çıkmıştı.

'ta bugün yeniden Yeni tip corona virüsü (Covid-19) testleri yapılacak. Daha önce yapılan 2 ayrı testte Başkan dahil 10 kişinin corona virüsü testleri pozitif çıkmıştı. Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından kulüpte son yapılan testlerde tüm sonuçların negatif çıkmasının ardından siyah-beyazlılar antrenmanlara hız kesmeden devam etmişti.
  1. 27.5.2020
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