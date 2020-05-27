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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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'Gökhan' dedi

Sergen Yalçın 'Gökhan' dedi

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'ın tecrübeli oyuncusu 'ün durumu yavaş yavaş netleşiyor. Yalçın önümüzdeki sezonda Gökhan Gönül'ün takımda kalmasını istiyor.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'ın tecrübeli oyuncusu 'ün durumu yavaş yavaş netleşiyor. Yalçın önümüzdeki sezonda Gökhan Gönül'ün takımda kalmasını istiyor. Yönetimin Gökhan'a performans bazlı bir sözleşme önereceği bildirilirken, Gökhan'ın bu teklife olumlu yaklaşması bekleniyor.

Diğer yandan, Douglas'ın bu sezon gösterdiği performans teknik ekipte hayal kırıklığı yaşattı. Yönetimin sözleşmesinde ciddi bir indirim yapması durumunda Douglas'a tekrar şans verebileceği konuşuluyor.

  1. 27.5.2020
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