Leroy Fer sürprizi

Yeni sezon öncesinde büyük bir revizyona gitmesi beklenen Beşiktaş ile ilgili günün dikkat çeken haberi, Hollanda'dan geldi. Hollanda basını, Beşiktaş'ın Feyenoord ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Leroy Fer'e 3 yıllık bir sözleşme önerdiğini yazdı.

Kariyerinde Twente, Norwich City, QPR ve Swansea City formaları da terletmiş olan tecrübeli orta saha oyuncusunun, Hollanda ekibinde kazandığı ücretten daha iyi bir rakam kazanacağı vurgulandı. Feyenoord'da bu sezon 34 maça çıkan Leroy Fer, 5 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Orta sahada oyunun kontrolünü eline alan ve sürekli ceza alanına giren bir oyun tarzı olan Leroy Fer, iki ayağını da kullanabiliyor.