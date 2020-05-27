Leroy Fer sürprizi
Hollanda basını, siyah-beyazlıların Feyenoord ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 30 yaşındaki Fer’e 3 yıllık bir sözleşme önerdiğini yazdı.
Yeni sezon öncesinde büyük bir revizyona gitmesi beklenen Beşiktaş ile ilgili günün dikkat çeken haberi, Hollanda'dan geldi. Hollanda basını, Beşiktaş'ın Feyenoord ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Leroy Fer'e 3 yıllık bir sözleşme önerdiğini yazdı.
Kariyerinde Twente, Norwich City, QPR ve Swansea City formaları da terletmiş olan tecrübeli orta saha oyuncusunun, Hollanda ekibinde kazandığı ücretten daha iyi bir rakam kazanacağı vurgulandı. Feyenoord'da bu sezon 34 maça çıkan Leroy Fer, 5 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Orta sahada oyunun kontrolünü eline alan ve sürekli ceza alanına giren bir oyun tarzı olan Leroy Fer, iki ayağını da kullanabiliyor.
- 27.5.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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