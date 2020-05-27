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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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’da çift idman

Kara Kartal’da çift idman

dün iki idman yaptı. yönetiminde sabah basına kapalı olarak gerçekleştirilen kuvvet, kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saat sürdü.

dün iki idman yaptı. yönetiminde sabah basına kapalı olarak gerçekleştirilen kuvvet, kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saat sürdü. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması ve 5'e 2 pas ile devam eden idman; kondisyon ve dayanıklılık koşuları ile sona erdi. Akşam da taktik çalışması ağırlıklı bir idman gerçekleştirildi.
  1. 27.5.2020
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