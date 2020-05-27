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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Fatih geri dönüyor

Fatih geri dönüyor

’la kiralık sözleşmesi sona erecek olan yeni sezonda siyah-beyazlı takımda orta sahada oynayacak!

'tan 'a stoper olarak giden , orta saha oyuncusu olarak geri dönüyor. Teknik direktör , takımlarından Demir Grup Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Fatih Aksoy için kararını verdi. Sivasspor formasıyla izlediği Fatih için Sergen, "Ayaklarına hakim. Stoperde harcanmayacak kadar zeki. Yıllardır ön libero oynuyormuş gibi alanını iyi kontrol ediyor. Orta sahada stoperden daha iyi. Fiziği de iyi. Ama stoper için değil orta saha için. Sivasspor'da sürekli oynadığı için mental olarak da Beşiktaş'ta şampiyonluk yarışı vermeye hazır" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın, yaz kampında Fatih Aksoy'u orta sahada ön libero olarak deneyecek. Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın, Fatih Aksoy ile Atiba'yı dönüşümlü kullanacak.

  1. 27.5.2020
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