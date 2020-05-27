Fatih geri dönüyor
Sivasspor’la kiralık sözleşmesi sona erecek olan Fatih Aksoy yeni sezonda siyah-beyazlı takımda orta sahada oynayacak!
Beşiktaş'tan Sivasspor'a stoper olarak giden Fatih Aksoy, orta saha oyuncusu olarak geri dönüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Fatih Aksoy için kararını verdi. Sivasspor formasıyla izlediği Fatih için Sergen, "Ayaklarına hakim. Stoperde harcanmayacak kadar zeki. Yıllardır ön libero oynuyormuş gibi alanını iyi kontrol ediyor. Orta sahada stoperden daha iyi. Fiziği de iyi. Ama stoper için değil orta saha için. Sivasspor'da sürekli oynadığı için mental olarak da Beşiktaş'ta şampiyonluk yarışı vermeye hazır" ifadelerini kullandı.
Sergen Yalçın, yaz kampında Fatih Aksoy'u orta sahada ön libero olarak deneyecek. Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın, Fatih Aksoy ile Atiba'yı dönüşümlü kullanacak.
- 27.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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