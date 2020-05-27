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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Cantalapiedra yakın takipte!

Cantalapiedra yakın takipte!

'tan yaz transferi için ilk ciddi hamle geldi. Ailesinin yanında 'da bulunan yönetici Erdal , İspanyol oyuncu 'yı takibe aldı.

'tan yaz transferi için ilk ciddi hamle geldi. Ailesinin yanında 'da bulunan yönetici Erdal , İspanyol oyuncu 'yı takibe aldı. Twente ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, sezonu 21 maçta 7 gol ve 4 asistle tamamladı. Torunoğulları'nın her iki kanatta da oynayabilen Cantalapiedra'nın menajeriyle bu hafta görüşmesi bekleniyor.
  1. 27.5.2020
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