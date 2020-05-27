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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Caner’e PSV kancası

Caner’e PSV kancası

Siyah-beyazlılarla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'e 'nın dev kulübü talip oldu. PSV'nin, 'in bonservisini alamaması halinde Beşiktaşlı yıldız için teklif yapacağı iddia edildi.

Siyah-beyazlılarla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin'e sürpriz bir talip çıktı. Devre arasında sarı-lacivertlilerin alamadığı Ricardo Rodriguez'i Milan'dan kiralayan . ekibinin Milan'a Rodriguez için 2 milyon euro teklif ettiği ancak henüz cevap alamadığı için alternatiflere yöneldiği bildirildi. PSV'nin listesinde 'in yer aldığı iddia edildi.
  1. 27.5.2020
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