Beşiktaş hazırlıklarına çift idmanla devam etti - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
26 Mayıs 2020, Salı
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hazırlıklarına çift idmanla devam etti

Beşiktaş hazırlıklarına çift idmanla devam etti

, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle 'e verilen arada çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Ümraniye 'nde hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar günü çift antrenmanla tamamladı.

, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle 'e verilen arada çalışmalarını çift antrenmanla sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK 'ndeki antrenman teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşularının ardından açma germe hareketleriyle başlayan akşam antrenmanı, pas, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Taktik programının yer aldığı çalışmalarla süren idman, yarı sahada oynanan taktik maç ve sonrasındaki şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 26.05.2020
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