Beşiktaş hazırlıklarına çift idmanla devam etti

Beşiktaş, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını çift antrenmanla sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşularının ardından açma germe hareketleriyle başlayan akşam antrenmanı, pas, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Taktik programının yer aldığı çalışmalarla süren idman, yarı sahada oynanan taktik maç ve sonrasındaki şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.