Beşiktaş hazırlıklarına çift idmanla devam etti
Beşiktaş, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar günü çift antrenmanla tamamladı.
Beşiktaş, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını çift antrenmanla sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma ve istasyon koşularının ardından açma germe hareketleriyle başlayan akşam antrenmanı, pas, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Taktik programının yer aldığı çalışmalarla süren idman, yarı sahada oynanan taktik maç ve sonrasındaki şut çalışmasıyla sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 26.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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