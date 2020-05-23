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23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Rakamlara isyan!

Rakamlara isyan!

Yalçın, piyasasında dönen rakamlara adeta isyan etti.

Yalçın, piyasasında dönen rakamlara adeta isyan etti. Siyah-beyazlı yöneticilere, Emre Kılınç ve Mert Hakan hakkında "Bu iki isim için görüşme yapabiliriz" önerisi sunan , "Ezeli rakipler bu oyuncular için senelik 2'şer milyon euro'yu gözden çıkarmış" yanıtını alınca "Yok artık, bu rakamlara oyuncu alma dönemi geçmişte kaldı diye biliyordum" diyerek olaya isyan etti.
  1. 23.5.2020
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