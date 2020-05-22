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22 Mayıs 2020, Cuma
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Umut: Sınavlara giremiyorum

Umut: Sınavlara giremiyorum

'ın 26 yaşındaki golcüsü , canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

'ın 26 yaşındaki golcüsü , canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. futboldan daha heyecanlı gördüğünü ifade eden Umut, "Hukuk okuyorum ancak sınavlara giremiyorum, sınav döneminde kampta oluyorum. 3. sınıfta 4. senem olacak, onu bir aşamıyorum" ifadelerini kullandı.
  1. 22.5.2020
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