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22 Mayıs 2020, Cuma
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hazırlıklarını salonda sürdürdü!

Beşiktaş hazırlıklarını salonda sürdürdü!

Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından 12 Haziran'da başlayacak olan için hazırlıklarını sürdüren , teknik direktör yönetiminde salonda çalıştı.

'in 12 Haziran'da yeniden başlamayacak olmasıyla takımlar antrenmanlarını sosyal mesafe kuralına uyarak sürdürüyor. Son olarak , teknik direktör idaresinde salonda bir idman gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Basına kapalı çalışma, üç grup halinde gerçekleştirildi. Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, denge ve kuvvet çalışmasıydı. Salonda yapılan ısınma çalışmaları ile başlayan antrenmanda, denge ve kuvvet çalışmalarının yer aldığı istasyonlar uygulandı. Çalışmalar, her grup için bir saate yakın sürdü. Siyah-beyazlılarımız, hazırlıklarına bugün saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 22.05.2020
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