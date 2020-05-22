Beşiktaş hazırlıklarını devam etti
Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından 12 Haziran'da başlayacak olan Süper Lig için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde salonda çalıştı. Siyah-beyazlılar solandaki çalışmanın saha indi ve basına kapalı bir idman gerçekleştirdi.
Süper Lig'in 12 Haziran'da yeniden başlamayacak olmasıyla takımlar antrenmanlarını sosyal mesafe kuralına uyarak sürdürüyor. Son olarak Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın idaresinde salonda bir idman gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Basına kapalı çalışma, üç grup halinde gerçekleştirildi. Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, denge ve kuvvet çalışmasıydı. Salonda yapılan ısınma çalışmaları ile başlayan antrenmanda, denge ve kuvvet çalışmalarının yer aldığı istasyonlar uygulandı. Çalışmalar, her grup için bir saate yakın sürdü.
İDMAN SAHADA DEVAM ETTİ
Beşiktaş'ta salonda başlayan idman sahada devam etti. Siyah-beyazlılar saat 17.00'da basına kapalı bir idman gerçekleştirdi.
?? Antrenmandan fotoğraflar. pic.twitter.com/F7j2fAPPy0— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 22, 2020
- 22.05.2020
- Güncelleme: 22.05.2020 18:57
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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