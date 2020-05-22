Beşiktaş hazırlıklarını devam etti - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
22 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan çifte idman! Önce salon, sonra yeşil saha

hazırlıklarını devam etti

Beşiktaş hazırlıklarını devam etti

Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından 12 Haziran'da başlayacak olan için hazırlıklarını sürdüren , teknik direktör yönetiminde salonda çalıştı. Siyah-beyazlılar solandaki çalışmanın saha indi ve basına kapalı bir idman gerçekleştirdi.

'in 12 Haziran'da yeniden başlamayacak olmasıyla takımlar antrenmanlarını sosyal mesafe kuralına uyarak sürdürüyor. Son olarak , teknik direktör idaresinde salonda bir idman gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Basına kapalı çalışma, üç grup halinde gerçekleştirildi. Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, denge ve kuvvet çalışmasıydı. Salonda yapılan ısınma çalışmaları ile başlayan antrenmanda, denge ve kuvvet çalışmalarının yer aldığı istasyonlar uygulandı. Çalışmalar, her grup için bir saate yakın sürdü.

İDMAN SAHADA DEVAM ETTİ

Beşiktaş'ta salonda başlayan idman sahada devam etti. Siyah-beyazlılar saat 17.00'da basına kapalı bir idman gerçekleştirdi.

  1. 22.05.2020
  2. Güncelleme: 22.05.2020 18:57
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş hazırlıklarını devam etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA