Beşiktaş hazırlıklarını devam etti

Süper Lig'in 12 Haziran'da yeniden başlamayacak olmasıyla takımlar antrenmanlarını sosyal mesafe kuralına uyarak sürdürüyor. Son olarak Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın idaresinde salonda bir idman gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Basına kapalı çalışma, üç grup halinde gerçekleştirildi. Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, denge ve kuvvet çalışmasıydı. Salonda yapılan ısınma çalışmaları ile başlayan antrenmanda, denge ve kuvvet çalışmalarının yer aldığı istasyonlar uygulandı. Çalışmalar, her grup için bir saate yakın sürdü.

İDMAN SAHADA DEVAM ETTİ

Beşiktaş'ta salonda başlayan idman sahada devam etti. Siyah-beyazlılar saat 17.00'da basına kapalı bir idman gerçekleştirdi.