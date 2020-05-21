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21 Mayıs 2020, Perşembe
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Kara Kartallar kaldığı yerden

Kara Kartallar kaldığı yerden

'ta 10 kişinin corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasıyla sarsılan siyah-beyazlı ekip, antrenmanlarına ara verme kararı almıştı.

'ta 10 kişinin corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasıyla sarsılan siyah-beyazlı ekip, antrenmanlarına ara verme kararı almıştı. İki gün önce yapılan testlerin ardından son gelen sonuçlar Beşiktaş'ı rahatlattı. Testleri pozitif çıkanların yanı sıra tüm futbolcu, teknik heyet, idari heyet ve kulüp personelinin de son yapılan testlerinin negatif çıkmasıyla Beşiktaş antrenmanlarına yeniden başladı. Futbolcular, gruplar halinde çalışmalarını sürdürdü.
  1. 21.5.2020
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