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21 Mayıs 2020, Perşembe
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'ı ikiye böldü!

Gökhan Töre Beşiktaş'ı ikiye böldü!

Teknik direktör ’ın alınmasına onay verdiği yıldız futbolcu için yönetim kararsız kaldı.

'ta yönetimi ikiye böldü. Son günlerde 'ın takımda görmek istediğini söylediği öğrenilen tecrübeli futbolcu için farklı görüşler var.

Bazı yöneticilerin Gökhan için, "Faydalı olur. Artık akıllanmıştır, yeni bir şans verelim" dediği; ancak Gökhan'ın yeniden olmasına karşı çıkan diğer yöneticilerin ise "Halen çok disiplinsiz" diyerek bu transfere karşı çıktığı ifade edildi. Gökhan ile ilgili son kararı Başkan verecek.

  1. 21.5.2020
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