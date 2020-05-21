Gökhan Töre Beşiktaş'ı ikiye böldü!
Teknik direktör Sergen Yalçın’ın alınmasına onay verdiği yıldız futbolcu için yönetim kararsız kaldı.
Beşiktaş'ta Gökhan Töre yönetimi ikiye böldü. Son günlerde Sergen Yalçın'ın takımda görmek istediğini söylediği öğrenilen tecrübeli futbolcu için farklı görüşler var.
Bazı yöneticilerin Gökhan için, "Faydalı olur. Artık akıllanmıştır, yeni bir şans verelim" dediği; ancak Gökhan'ın yeniden transfer olmasına karşı çıkan diğer yöneticilerin ise "Halen çok disiplinsiz" diyerek bu transfere karşı çıktığı ifade edildi. Gökhan ile ilgili son kararı Başkan Ahmet Nur Çebi verecek.
- 21.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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