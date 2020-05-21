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21 Mayıs 2020, Perşembe
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müjdesı!

Dorukhan Toköz müjdesı!

Beşıktaş'a müjdesi! 6 Ekim 2019 tarihinde 'ta oynanan maçında uzun süreli sakatlık geçiren Dorukhan Toköz'den 'a nihayet müjdeli haber geldi.

Beşıktaş'a müjdesi! 6 Ekim 2019 tarihinde 'ta oynanan maçında uzun süreli sakatlık geçiren Dorukhan Toköz'den 'a nihayet müjdeli haber geldi. Dorukhan, bu sakatlıktan tam 7 ay 14 gün sonra ilk kez takımla birlikte çalışmalara katıldı. Başarılı futbolcu, liglerin yeniden başlaması halinde, da forma verirse kalan 8 maçta forma giyebilecek.
  1. 21.5.2020
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