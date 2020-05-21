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21 Mayıs 2020, Perşembe
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Carrascal'a Juve engeli

Carrascal'a Juve engeli

'nın gazetesi 'un devreye girmesiyle ve 'ın geri çekilmek zorunda kaldığını yazdı.

'nın gazetesi 'un devreye girmesiyle ve 'ın geri çekilmek zorunda kaldığını yazdı. Gazete, "Carrascal için son günlerde Fiorentina ve Beşiktaş'ın sesleri yüksek çıkıyordu. Ancak Juventus ciddi anlamda ilgilenen takım olarak ortaya çıkınca, kasasında çok fazla milyon euro'su bulunan İtalyan devine kafa tutamayacağını anlayan iki takım sessizliğe büründü" ifadeleri kullanıldı.
  1. 21.5.2020
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