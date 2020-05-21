Bursa’dan gitti Beşiktaş’a indi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
21 Mayıs 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Bursa’dan gitti Beşiktaş’a indi

’dan gitti ’a indi

Bursa’dan gitti Beşiktaş’a indi

kulübünün, hesabındaki paylaşımlarından dolayı yollarını ayırdığı 16 yaşındaki futbolcu 'e Beşiktaş kucak açtı.

kulübünün, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarından dolayı yollarını ayırdığı 16 yaşındaki futbolcu 'e Beşiktaş kucak açtı. Genç Yiğit'e ulaşan siyah-beyazlı yönetim, genç futbolcuyu antrenmanlara davet etti. Genç oyuncu, "Yarın (bügun) Beşiktaş ile ilk kez antrenmanlara çıkacağım. Rüyada gibiyim. Beşiktaş tarafından arandığımda çok şaşırdım, . Küçüklükten beri hayalini kurduğum formayı giyeceğim" diye konuştu.
  1. 21.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bursa’dan gitti Beşiktaş’a indi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA