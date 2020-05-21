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21 Mayıs 2020, Perşembe
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Bu isimleri önermek bile ayıp!

Bu isimleri önermek bile ayıp!

'ta gündeme pek çok yabancı kaleci gelirken, son kararını verdi.

'ta gündeme pek çok yabancı kaleci gelirken, son kararını verdi. Bir süre önce genç kaleciler Ersin ve Utku ile görüşerek, "Beni de yönetimi de kaleci arama derdinden kurtarın" diyen Sergen Yalçın'ın, bu dönemde kaleci transferini daha geri plana bıraktığı bildirildi. Sergen'in gündeme getirilen bazı kalecileri WyScout'tan izledikten sonra, "Bunları bize öneriyorlarsa ayıp ediyorlar" dediği bildirildi.
  1. 21.5.2020
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