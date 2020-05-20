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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Testler negatif

Testler negatif

dün yapılan corona virüsü test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

dün yapılan corona virüsü test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı. Kulübün sağlık ekibi danışmanı Tekin Kerem Ülkü, "18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Kovid-19 tarama testi yapılmıştır. Daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir" dedi. Takımın bugün yeniden sahaya inmesi bekleniyor.
  1. 20.5.2020
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