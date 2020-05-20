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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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tutuklandı

Talisca tutuklandı

Brezilyalı yıldız, sokağa çıkma yasağını ihmal edince ülkesinde gözaltına alındı.

taraftarlarının büyük bir heyecanla geri dönmesini beklediği 'nın, pazar akşamı askeri polis tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı. Çin Ligi'nin başlaması ertelendiği için 'da doğum yeri olan Bahia'ya dönen Talisca, pazar akşamı küçük bir barda yapılan eğlenceye katıldı. Akşam 20.00 ila sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağını delen Talisca, bara baskın düzenleyen askeri polis tarafından gözaltına alındı. Talisca yaşadığı olayı, "Can sıkıcı bir durum oldu. Müzisyenlerden birisi akrabamdı" diye açıkladı.
  1. 20.5.2020
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