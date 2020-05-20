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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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ve Mirin geri dönüyor

Larin ve Mirin geri dönüyor

’ın kiralık gönderdiği iki oyuncusu seneye yeniden forma yarışına dahil olacak!

Sezon başında 'e kiralanan golcü Cyle ile geçici olarak 'a gönderilen stoper Isimat-Mirin, 'a geri dönecek ve gelecek sezondan itibaren yeniden forma yarışına katılacak. ekibi Zulte Waregem'de 33 maçta 10 gol ve 5 asistlik performans ortaya koyan 25 yaşındaki golcü Cyle Larin, Beşiktaş'a en formda dönecek isim olacak. Ligi ekibi Toulouse'a kiralanan 28 yaşındaki Nicolas Isimat-Mirin de 'a geri dönecek isimlerden... Kulübünde 16 maça çıkıp 1 gollük performans sergileyen tecrübeli stoper, forma yarışında şansını zorlayacak.
  1. 20.5.2020
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