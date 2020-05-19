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19 Mayıs 2020, Salı
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Tüm kadroya ‘test’ yapıldı!

Tüm kadroya ‘test’ yapıldı!

yönetimi, ile bir görüşme yaparak futbolculara, teknik heyete ve tüm takım personelini dün corona virüsü testine tabii tuttu.

yönetimi, ile bir görüşme yaparak futbolculara, teknik heyete ve tüm takım personelini dün corona virüsü testine tabii tuttu. Karantinadan çıkan Boateng, Victor Ruiz, Adem Ljajic, Kevin N'Koudou ve Lens'e de önümüzdeki günlerde corona virüsü testi yapılacak. Siyah-beyazlı kulüpte rastlanan corona virüsü vakalarının ardından antrenman ve kamp çalışmaları süresiz bir şekilde ertelenmişti.
  1. 19.5.2020
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