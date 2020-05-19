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19 Mayıs 2020, Salı
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Tesislerimiz üssü gibi

Tesislerimiz uzay üssü gibi

'ın Şilili yıldızı , bir anda 10 kişinin ... Ülke basınına konuşan Roco, "O kadar çok önlem alınmıştı ki, kendimizi üssüne giriyor gibi hissediyorduk. Bir anda bu kadar vaka ortaya çıkınca hepimiz şaşırdık" dedi.

'ın Şilili yıldızı , bir anda 10 kişinin ... Ülke basınına konuşan Roco, "O kadar çok önlem alınmıştı ki, kendimizi üssüne giriyor gibi hissediyorduk. Bir anda bu kadar vaka ortaya çıkınca hepimiz şaşırdık. Testleri pozitif çıkan arkadaşların özel hayatlarındaki temasları yüzünden bulaşıma maruz kaldıkları açıklandı" diye konuştu.
  1. 19.5.2020
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