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19 Mayıs 2020, Salı
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adım adım ayrılıyor

Rebocho adım adım ayrılıyor

'ta ayrılık rüzgarları. Siyah-beyazlıların sezon başında Guingamp'tan kiraladığı , 'a oluyor.

'ta ayrılık rüzgarları. Siyah-beyazlıların sezon başında Guingamp'tan kiraladığı , 'a oluyor. Hommedumatch.fr adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı bilgilere göre Rebocho, kısa süre içerisinde Nantes'a resmi imzayı atacak. Fransız ekibinin temsilcilerinin bir süredir Rebocho ile temasta olduğu aktarılan haberde, artık son aşamaya gelindiği kaydedildi.
  1. 19.5.2020
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