N'Sakala'da mutlu son! İşte alacağı ücret

Beşıktaş gelecek sezon için ilk transferi bitirdi. Takvim'in haberine göre, siyah-beyazlı yönetim Alanyaspor'dan sol bek Fabrice N'Sakala ile her konuda anlaşma sağladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın özellikle istediği Kongolu yıldız ile son yapılan görüşmede bazı pürüzler de giderildi.

3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Alanyaspor ile olan sözleşmesi bitecek olan N'Sakala'nın menajeriyle de görüşen yönetim bonservis bedeli ödemeyecek. Kongolu yıldızla 3 yıllık anlaşma sağlandığı öğrenildi.

CANER'LE YOLLAR AYRILACAK

Sezon sonunda resmi sözleşme imzalanacak olan N'Sakala'nın Beşiktaş'tan yılda 850 bin Euro kazanacağı öğrenildi. Böylece yönetimin sezon sonu Caner'le yolları ayırması bekleniyor.