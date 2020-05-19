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19 Mayıs 2020, Salı
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N'Sakala'da mutlu son! İşte alacağı ücret

N'Sakala'da mutlu son! İşte alacağı ücret

bir süredir görüşme halinde olduğu 'un yıldızı Fabrice N’Sakala’yı kesin olarak bitirdi. Kongolu sağ beke yıllığı 850 bin ’dan 3 yıllık 2 milyon 550 bin Euro ödeneceği öğrenildi.

Beşıktaş gelecek sezon için ilk transferi bitirdi. Takvim'in haberine göre, siyah-beyazlı yönetim 'dan sol bek Fabrice N'Sakala ile her konuda anlaşma sağladı. Teknik direktör 'ın özellikle istediği Kongolu yıldız ile son yapılan görüşmede bazı pürüzler de giderildi.

3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI
Alanyaspor ile olan sözleşmesi bitecek olan N'Sakala'nın menajeriyle de görüşen yönetim bonservis bedeli ödemeyecek. Kongolu yıldızla 3 yıllık anlaşma sağlandığı öğrenildi.

CANER'LE YOLLAR AYRILACAK
Sezon sonunda resmi sözleşme imzalanacak olan N'Sakala'nın 'tan yılda 850 bin kazanacağı öğrenildi. Böylece yönetimin sezon sonu Caner'le yolları ayırması bekleniyor.

  1. 19.05.2020
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