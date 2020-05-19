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19 Mayıs 2020, Salı
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Karantina ertelemesi

Karantina ertelemesi

'ta Başkan Çebi dahil 10 kişinin testlerinin ‘‘pozitif’’ çıkması nedeniyle oyuncularla yapılacak yeni sözleşme ve indirim görüşmeleri ertelendi.

'ta görüşmeler corona virüsü engeline takıldı... Başkan dahil toplam 10 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıkması, siyah-beyazlılarda indirim ve sözleşme yenileme çalışmalarının durmasına neden oldu. Normal şartlarda Başkan Çebi geçen hafta Caner, ve Atiba ile görüşerek kendilerine yeni sözleşmeler sunacaktı. Ayrıca yine başta Burak, Vida ve Ljajic olmak üzere yüksek ücret alan tüm oyuncularla bir araya gelerek, indirim konusunu masaya yatıracaktı. Başkan Çebi bu prosedürün içinde bizzat yer almak istediği için indirim ve sözleşme yenileme görüşmeleri karantina süreci bitene kadar ertelendi.
  1. 19.5.2020
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